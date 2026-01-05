مصدر: وزير الداخلية يتسلم مهام وزارة الهجرة إضافة لوزارته

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن تكليف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بادارة وزارة الهجرة والمهجرين إلى جانب مهام عمله في الداخلية.وقال المصدر، بأن الشمري كُلف بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها برئاسة محمد شياع السوداني، إلى جانب مهامه الحالية في وزارة الداخلية.وأشار المصدر إلى أن هذا التكليف جاء بعد شغور منصب وزيرة الهجرة إيفان فائق في الحكومة المنتهية ولايتها، بعد أن تسلّمت مهامها كمقررة في مجلس النواب العراقي.

