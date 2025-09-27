مصدر برلماني: بذخ غير مسبوق لمرشحي الانتخابات

مصدر برلماني: بذخ غير مسبوق لمرشحي الانتخابات
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، السبت، أن الانتخابات المقبلة تشهد عمليات إنفاق وبذخ غير مسبوقة من قبل بعض القوى السياسية، محذراً من ارتدادات خطيرة على الشارع.وقال  المصدر، إن “بعض القوى السياسية في بغداد وباقي المحافظات أغرقت الشوارع بالبوسترات واللافتات الدعائية رغم أن المفوضية لم تمنح الضوء الأخضر لبدء الحملات، ما يكشف حجم المال السياسي المتوفر لديها ويثير الكثير من علامات الاستفهام”.ودعا المصدر، المفوضية إلى “فتح تحقيق بالتنسيق مع هيئة النزاهة لمعرفة مصادر هذه الأموال التي وصلت إلى مستويات أثارت الرأي العام، خاصة وأن حجم الإنفاق المبكر بلغ مليارات الدنانير من خلال المؤتمرات والدعاية المكثفة التي فاقت كل المواسم السابقة”.وأضاف أن “هذا الإنفاق والبذخ المبالغ فيه لن يحقق مكاسب سياسية بقدر ما سيخلق استياءً شعبياً واسعاً، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد”.

