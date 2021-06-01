مصدر ينفي اعتقال الولائي سليم الجبوري عن ملفات فساده

مصدر ينفي اعتقال الولائي سليم الجبوري عن ملفات فساده
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، اليوم، عن حقيقة اعتقال الأخير من قبل لجنة أبو رغيف.وأفاد المصدر ، إن “الأنباء المتداولة عن اعتقال رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري حول ملفات فساد عندما كان رئيسا للبرلمان  من قبل لجنة أبو رغيف عارية عن الصحة”. مؤكداً “أن الجبوري لن يخضع إلى لجنة أبو رغيف لكونه محمي من قبل إيران وحرسها الثوري”.

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