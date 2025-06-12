مصرف الرافدين:مكافحة غسيل الاموال أصبحت إلكترونياً دون أي تدخل بشري

مصرف الرافدين:مكافحة غسيل الاموال أصبحت إلكترونياً دون أي تدخل بشري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المدير العام لمصرف “الرافدين” علي كريم، اليوم الخميس، أن المصرف شرع بمكافحة التعاملات المالية المشبوهة مثل غسل الأموال عبر تقنيات الكترونية.وقال كريم في كلمة ألقاها خلال “ملتقى الحوكمة” المنعقد في بغداد ، ان “مصرف الرافدين قطع خطوات استراتيجية في بناء منظومة داخلية للحوكمة تركز على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة”.وأضاف أن المصرف اطلق البرنامج الشامل للمخاطر المؤسسية شملت: مخاطر التشغيل، والاهتمام، والسمعة بالتعاون مع شركات انتشار عالمية.وتابع كريم بالقول، إن “مصرف الرافدين قام مؤخرا باقتناء انظمة متطورة بالتعاون مع مؤسسات دولية والتي من خلالها سيتم رصد وتحليل وحتى عملية احباط التعاملات المالية المشبوهة بشكل اوتوماتيكي إلكتروني دون أي تدخل بشري”.

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