مصرف الرشيد يعلن بيع الدولار في مطار بغداد الدولي بنفس يوم السفر

مصرف الرشيد يعلن بيع الدولار في مطار بغداد الدولي بنفس يوم السفر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن متطلبات بيع الدولار للمسافرين من خلال فرع مطار بغداد الدولي.وقال إعلام المصرف في بيان ، إن “سعر البيع 1470ديناراً لكل دولار وتكون حصة المسافر بحد أعلى 5000 دولار”.وأضاف، أن “متطلبات شراء الدولار هي (جواز سفر نافذ المفعول/ تذكرة سفر أصلية/ فيزا أو إقامة للدول التي تتطلب ذلك/ تذكرة طائرة (بوردنك) ويكون تاريخ السفر بنفس يوم وتاريخ تقديم طلب الشراء من خلال تواجده في المطار”.

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