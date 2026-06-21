مضيق هرمز بلا جباية مؤقتاً.. وترمب يلوّح بفاتورة الحماية الأميركية

في موقف أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي Donald Trump، رفضه فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن أي رسوم مستقبلية لن تُفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها في حال تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال ترمب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستبقى معفاة من أي رسوم عبور لمدة 60 يوماً بالتزامن مع فترة وقف إطلاق النار، مشدداً على استمرار هذا الإعفاء حتى بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأضاف أن الاستثناء الوحيد يتمثل في عدم إتمام الاتفاق، حيث يمكن للولايات المتحدة فرض رسوم عبور باعتبارها “الضامن الأمني” أو “الملاك الحارس” لدول الشرق الأوسط، بهدف استرداد جزء من التكاليف الأمنية والعسكرية التي تحملتها سابقاً وتتحملها حالياً، فضلاً عن النفقات المستقبلية المرتبطة بحماية أمن المنطقة وطرق التجارة الدولية.