مطالبات نيابية لرئاسة البرلمان بعقد جلسات المجلس

مطالبات نيابية لرئاسة البرلمان بعقد جلسات المجلس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب فاضل جابر، اليوم الثلاثاء، رئاسة البرلمان بتفعيل عقد جلسات المجلس لتشريع القوانين المهمة، مبينا ان أكثر من شهرين متبقي من عمر البرلمان وبإمكانه تمرير قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد.وقال جابر في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب لديه مدة أكثر من شهرين قبل الانتخابات، كافية للمجلس لتشريع بعض القوانين المهمة في حال استئنفات الرئاسة الجلسات”.وأضاف ان “المجلس قادر على تمرير القوانين المهمة وعدم ترحيلها الى الدورة المقبلة خلال المدة المتبقية من عمره”، مشيرا الى ان “من بين تلك القوانين هي قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد”.

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