مظلوم وباراك يصلان أربيل لتسوية الوضع في سوريا
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، إلى أربيل، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بحسب ما أفاد مراسلنا.وأشار مراسلنا، إلى أن “اللقاء يأتي ضمن جهود لتسوية الوضع السياسي والعسكري في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد سنوات من التوتر بين «قسد» والحكومة السورية”.وأوضحت وسائل إعلام محلية إن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يقود مبادرة تهدف إلى دعم اندماج قوات “قسد” ضمن الدولة السورية، مع التأكيد على حفظ الحقوق السياسية والثقافية للمكوّن الكردي في الدستور، ومنع بقاء “قسد” ككيان منفصل عن الدولة.

