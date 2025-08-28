آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السوداني يرعى المؤتمر العشرين لرؤساء أجهزة الحماية المدنية
السوداني: التقية وولايتي الثانية تستوجب التعامل “الجيد مع أمريكا”
معارض تركي يتهم أردوغان بسرقة (1.15)مليار دولار من أموال النفط المصدر من الإقليم إلى تركيا
السوداني:كثرة الزيارات الشيعية وخدمة الزوار من أولوياتي
وزارة الداخلية تعلن تعاقدها مع شركات لتطوير الاطفاء
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السوداني: التقية وولايتي الثانية تستوجب التعامل “الجيد مع أمريكا”
معارض تركي يتهم أردوغان بسرقة (1.15)مليار دولار من أموال النفط المصدر من الإقليم إلى تركيا
مصدر برلماني:السوداني والمشهداني من كوارث العراق التدميرية
نائب:سنطعن بقائمة السفراء الجدد لعدم اكتمال نصاب جلسة التصويت
بافل:لاهور كان يخطط لاغتيالي
-
- اذاعة INN