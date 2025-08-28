معارض تركي يتهم أردوغان بسرقة (1.15)مليار دولار من أموال النفط المصدر من الإقليم إلى تركيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب معارض في البرلمان التركي، دنيز يافوز يلماز، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته تقوم بتدبير عملية تستر مالي من خلال شركة مشبوهة مسجلة في جيرسي، موضحًا أن أكثر من مليار دولار من عائدات نقل النفط من كردستان العراق اختفت قبل حل الشركة نفسها.وبحسب، تصريحات نقلها موقع نورديك مونيتور السويدي، فأن عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي ونائب رئيس الحزب يافوزيلماز، قال إن “الأموال المفقودة مرتبطة بشركة الطاقة التركية (TEC)، التي وصفها بأنها شركة وهمية تأسست في عام 2012 لتلقي مدفوعات من شمال العراق، مقابل النفط الخام المنقول عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا”.في الفترة ما بين 21 مايو/أيار 2014 و30 سبتمبر/أيلول 2018، سددت حكومة إقليم كردستان مدفوعات عبور لشركة TEC بلغت 2.32 مليار دولار، وفقًا لتصريحات يافوزيلماز.وأضاف: “لم يُحوّل سوى 1.17 مليار دولار إلى شركة بوتاش التركية الحكومية لتشغيل خطوط الأنابيب، أما المبلغ المتبقي، وقدره 1.15 مليار دولار، فقد تبخر في جيرسي، وبعد اختفائه، اختفت الشركة نفسها أيضًا”.

