معارض كردي:المواطن الكردي يواجه تحديات كبيرة في ظل حكومة البارزاني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المعارض الكردي حلمي رسول، اليوم الاحد، أن مسار التفاهمات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ما يزال مرهوناً بتشكيل حكومة اتحادية جديدة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة الانتقالية قد تنعكس سلباً على المواطنين في الإقليم.وقال رسول في تصريح  صحفي، إن “اي فراغ سياسي ينتج عن تأخر تشكيل الحكومة الاتحادية سيؤجل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها الموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، وترسيم الصلاحيات”، لافتاً إلى أن “غياب رؤية واضحة لإدارة هذه الملفات سيزيد من الضبابية الاقتصادية في الإقليم”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ما يزال منشغلاً بما يسميه (الانتصار الانتخابي)، الأمر الذي أبعده عن معالجة الأوضاع الداخلية الملتهبة، وترك المواطنين يواجهون تبعات سياسية واقتصادية معقدة”، مبيناً أن “التداعيات الحالية قد تستمر لأشهر في ظل غياب أي مؤشرات على حوار فعال بين الطرفين”.وشدد رسول على أن التأخير في تشكيل الحكومة سيطيل أمد الأزمة”، محذراً من أن “المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من الضغط المعيشي على المواطنين ما لم تبدأ حوارات جدية بين بغداد وأربيل”.

