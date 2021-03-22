معنى أن يكون الناقد واقعاً حياتياً بإزاء النص الأدبي

د. رسول محمد رسول

يعود الدكتور حسن ناظم، من بين ما يعود، إلى عنوان كتاب جديد صدر له في سنة 2020 تحت عنوان (النص والحياة) الذي صدرت طبعته الجديدة ضمن سلسلة «دراسات فكرية» عن (جامعة الكوفة)، موضوعه العلاقة بين (النص) و(الواقع) ويضم توطئة ومجموعة نصوص كتبها الدكتور حسن ناظم هي: شبحيّة النصوص وعنف الواقع، والموقف من البنيوية، وشعرية العابث، والغسق الخرب، والنقطة، ونشيد أوروك، وصعاليك بغداد.