معهد واشنطن: ميليشيا الحشد بالتعاون مع الحرس الثوري وراء اغتيال (ترويل)

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مصدر مطلع: ميليشيا الحشد الشعبي ترفض بناء جدار كونكريتي مع إيران
نائب :فساد كبير في عقارات الدولة والنجف وتم تشكيل مجالس تحقيقية بذلك
الضمير الإيراني العامري: حكومة الشرع صهيونية أمريكية تركية يجب إسقاطها
نائب: قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول للعراقيين بقيمة 250 دولارًا مع شروط أخرى “استفزازي”
الأعرجي: أمن إيران أولاً وأخيراً
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أمريكا..تعيين الجنرال (دان كين) بمنصب رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة
بريطانيا تعلن دعمها الى زيلينسكي خلافا لواشنطن
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام
مصر تستعد لتقديم خطتها لإعادة إعمار غزة
الكرملين: اجتماع ترامب وبوتين في الرياض يهدف إلى إعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو
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نائب :فساد كبير في عقارات الدولة والنجف وتم تشكيل مجالس تحقيقية بذلك
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
نيجيرفان: استقرار العراق يحقق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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الضمير الإيراني العامري: حكومة الشرع صهيونية أمريكية تركية يجب إسقاطها
الأعرجي: أمن إيران أولاً وأخيراً
وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
الفياض: الحشد الشعبي يعمل ضمن مشروع المقاومة الإسلامية
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
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