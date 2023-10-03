مغذي ..النزاهة النيابية:ندرس تشريع قوانين لمكافحة الفساد

مغذي ..النزاهة النيابية:ندرس تشريع قوانين لمكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ثلاثة قوانين مهمة جاري العمل على تشريعها خلال المرحلة المقبلة. وقال الشبلاوي في حديث  صحفي، إن “قانون الرقابة المالية وتعديلاته جاري العمل على انضاجه”، لافتا الى أن “قانون استرداد الفساد والمعروف لدى العراقيين ” من أين لك هذا”.وأضاف، أن “اللجنة تعمل بشكل جدي وحثيث على اكمال قانون هيئة النزاهة لدعم المؤسسات الرقابية والتنفيذية وفي طور إعداد التشريعات المحاربة للفساد”.وأشار الشبلي إلى، أن “هناك تنسيق مشترك مع الجهات الرقابية من أجل إتمام المشاريع والتصويت عليها داخل مجلس النواب”. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي قد كشف في حديث سابق  ، عن تفاصيل ثلاثة قوانين مهمة جاري العمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة.

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