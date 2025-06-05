مفوضية الانتخابات:أكثر من 21 مليون مواطن حدثوا بياناتهم الانتخابية

مفوضية الانتخابات:أكثر من 21 مليون مواطن حدثوا بياناتهم الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مفوضية الانتخابات،الخميس، عن أحدث ارقام تحديث البيانات من قبل المواطنين المشمولين بالانتخاب، ليكون المجموع منذ اذار/ مارس الماضي ولغاية يوم أمس، أكثر من 21 مليون شخص.وبحسب وثيقة نشرتها المفوضية، والتي تشمل اعداد المحدثين لبياناتهم، من الفترة 25 اذار/ مارس الماضي، وحتى 4 حزيران/ يونيو الجاري، هو 21 مليونا و147 ألفا و292 شخصا.  وتصدرت العاصمة بغداد، القائمة بجانبيها الكرخ والرصافة، حيث بلغت قرابة 3.5 مليون محدث، وتلتها نينوى بأكثر من مليوني محدث.

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