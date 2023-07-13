مفوضية الانتخابات:أكثر من (43) ألف ناخب حدثوا بياناتهم لغاية يوم 12/7

مفوضية الانتخابات:أكثر من (43) ألف ناخب حدثوا بياناتهم لغاية يوم 12/7
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن العدد الكلي للناخبين الذي حدثوا بياناتهم لغاية يوم أمس الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “العدد التراكمي للناخبين الذين حدثوا بياناتهم لغاية تاريخ 2023/7/12 بلغ 43 ألفاً و5 ناخبين”.وأضافت الغلاي، أن “حالات التسجيل الجديدة بلغت 16 ألفاً و848 ناخباً، فضلاً عن إضافة 2587 ناخباً، وهناك حالات نقل وتغيير بلغت 22 ألفاً و316 حالة، فيما بلغت حالات التصحيح 1254 حالة”، مؤكدة “استمرار عملية التسجيل”.وتابعت: “أما بالنسبة للتصويت الخاص فقد بلغ عدد المسجلين الكلي لغاية 2023/7/12، (154) ناخباً، منهم 138 من الذكور و16 من الإناث”.

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