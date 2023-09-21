مفوضية الانتخابات:الإعفاء والاستبدال بين موظفي المفوضية شأن داخلي

مفوضية الانتخابات:الإعفاء والاستبدال بين موظفي المفوضية شأن داخلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي ،الخميس، عن معلومات استبدال المسؤولين في المفوضية بالقرب من موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات،  إنه جرى “إعفاء بعض الموظفين واستبدالهم بآخرين في المفوضية”، معتبرة في حديث صحفي لها: أنه “إجراء طبيعياً ويحدث في جميع دوائر ومؤسسات الدولة العراقية”.وأضافت أن “الاعتراض السياسي من قبل بعض الأحزاب والكيانات هو أمر طبيعي أيضاً، لا سيما أن الفترة الحالية هي فترة استعداد للانتخابات، والأنظار موجهة إلى المفوضية”.واعتبرت غلاي أن “استبدال بعض الموظفين بآخرين هو شأن داخلي للمفوضية وليس من حق أي جهة أن تتدخل في عمل المفوضية، وهذا الإجراء جزء من آلية عمل وخطة تنظيمية ولا تحتوي على أي خلل”. وأوضحت أن “الموظفين الذين تم استبدالهم هم أقل من درجة مدير عام، وبعضهم مدراء شعب وأقسام، كما أن بعضهم نُقلوا إلى مواقع مهمة داخل المفوضية، وبالتالي فليس هناك استهداف لأحد”.

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