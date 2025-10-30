مفوضية الانتخابات:الصمت الانتخابي يوم 8/11 والتصويت الخاص يوم9/11

مفوضية الانتخابات:الصمت الانتخابي يوم 8/11 والتصويت الخاص يوم9/11
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (30 تشرين الاول 2025)، عن تفاصيل الصمت الانتخابي ووقت التصويت الخاص وموعده.وقالت المفوضية في بيان، إن “التصويت الخاص يبدأ في الساعة السابعة صباحاً بيوم التاسع من تشرين الثاني”.وأضافت، أن “الصمت الانتخابي يبدأ في الساعة السابعة صباحاً بيوم الثامن من تشرين الثاني المقبل”.وتأتي هذه الترتيبات ضمن الاستعدادات النهائية التي تجريها مفوضية الانتخابات استعدادا لاقتراع مجلس النواب المقرر في منتصف تشرين الثاني المقبل، حيث تكثف المفوضية تنسيقها مع الوزارات والمؤسسات الأمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتنظيمها في بيئة آمنة ومستقرة.

