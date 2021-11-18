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- شبكة اخبار العراق
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الإطار التنسيقي يواصل الكذب والخداع لتعطيل تشكيل الحكومة المقبلة
برلمان الإقليم:هناك رغبة كبيرة من المهاجرين الكرد للعودة إلى لإقليم
العراق يشارك في اجتماعات منظمة اليونسكو لدورته (41)
مفوضية الانتخابات:الهيئة القضائية أوصت بإعادة عد وفرز محطات وإلغاء نتائج ناقضة
التيار الصدري: الكتل الشيعية الخاسرة بالانتخابات من تصنع الأزمات
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عجز بمحصول الحنطة بحجم (مليوني طن) بسبب قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا
المنافذ الحدودية:ضبط هدر في المال العام في منفذ طربيل
الحمداني:نسعى للحصول على الدعم العربي بشأن حصة العراق المائية من دول المنبع
العراق يخاطب تركيا بشأن مشروع سد الجزرة الذي سيضر بإيرادات العراق المائية
اليوم..البنك المركزي يعلن عن بيع (200) مليون دولاراً لمصارف أحزاب الفساد
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تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN