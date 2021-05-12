مفوضية الانتخابات:تصويت النازحين بالبطاقة البايومترية

مفوضية الانتخابات:تصويت النازحين بالبطاقة البايومترية
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت مفوضية الانتخابات , الأربعاء , ارسالها فرق برئاسة عضو من مجلس المفوضين لاستكمال الإجراءات لتحديث بطاقات الناخبين البايومترية المحدثة في مخيمات النزوح , مبينة انها سوف لن تسمح لاي نازح من المخيمات بالتصويت دون امتلاكه البطاقة البايومترية .وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح صحفي, ان ” المفوضية قامت بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين حول مخيمات النازحين حيث تم ارسال عدد من فرقها الجوالة وبرئاسة عضو من مجلس المفوضين لغرض تحيث البطاقات الانتخابية للنازحين ” .وأضافت غلاي، ان “مفوضية الانتخابات سوف لن تسمح لاي نازح من المخيمات بالتصويت دون امتلاكه البطاقة البايومترية”.وأشارت الى أن “الناخب الذي يحمل البطاقة البايومترية المحدثة سوف لن منحها لغيرة لكون النظام الجديث الالكتروني لايسمح للناخب االتصويت الا بعد ان يتاكد من البصمة الثلاثية للناخب والتي استلمتها المفوضية اثناء التحديد وهي الحية” . 

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