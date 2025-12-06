مفوضية الانتخابات:رد أكثر 800 طعن بنتائج الانتخابات

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
بارك:أمريكا بعد 2003 سلمت العراق إلى إيران ورئيس الوزراء السوداني بلا سلطة والإطار الإيراني من يحكم البلاد
ممثلة حكومة الإقليم في واشنطن:الإقليم أكثر حلفاء أمريكا موثوقية
القضاء العراقي يرفع أسم الرئيس السوري من قائمة تجميد “أموال الإرهابيين”
مصدر مطلع:تأجيل حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
رئاسة الجمهورية:ليس لدينا علم بقرارات وقوانين الدولة !!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السوداني:أني ما أعرف من صنف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية وشكلت لجنة تحقيقة بذلك
حكومة الإطار تنفي تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية بل “إنسانية مجاهدة”!
السوداني “يستحي” من الحشد الإرهابي الذي قصف حقل كورمور الغازي ولم يعلن أسم الجهة المنفذة للمرة(11)
النقل النيابية:تخبط وفوضى في المطارات بسبب وزير النقل الفاشل
نائب:فساد كبير في الموازنة الثلاثية
-
- اذاعة INN