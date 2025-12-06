مفوضية الانتخابات:رد أكثر 800 طعن بنتائج الانتخابات

مفوضية الانتخابات:رد أكثر 800 طعن بنتائج الانتخابات
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رد أكثر من 800 طعن بنتائج الانتخابات حتى الآن، من أصل العدد النهائي للطعون المُقدمة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان، إن “الهيئة القضائية ردت أكثر من 800 طعن بنتائج الانتخابات حتى الآن، وستحسم المتبقي منها وإرسالها الى الهيئة القضائية يوم غد الاحد”.يُذكر أن العدد النهائي للطعون في نتائج الانتخابات بلغ 872 طعناً.

