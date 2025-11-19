مفوضية الانتخابات:عدد الطعون المستلمة ضد نتائج الانتخابات(80) طعنا

آخر تحديث:
حزب طالباني “زعلان جداً” على حزب بارزاني لعدم دعوته لحضور منتدى السلام والأمن في دهوك
البارزاني:لن نقبل بأي محاولات للتلاعب بنتائج مقاعد الكوتا
الإطار:لا ولاية ثانية للسوداني
مصدر إطاري: وضع شروط في أختيار رئيس الحكومة الجديدة ولا تجديد للسوداني
مستشار حكومي:سداد الدين الداخلي تحوّل إلى استثمارات إنتاجية
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
مصادر سياسية:البرلمان المقبل إيراني بأمتياز من حيث عدد المقاعد
ائتلاف المالكي يعارض تجديد الولاية الثانية للسوداني ومعه الأجنحة السياسية للمقاومة الإسلامية الحشدوية
نائب:ارتفاع نسبة الفقر إلى 40% بسبب فساد وفشل حكومة الإطار
زعيم ميليشيا كتائب الإمام علي الحشدوية “زعيما إطاريا”..مبروك للعراقيين!!!
برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي:النزاهة العراقية تربط سرقة المال العام بالعامل المناخي
