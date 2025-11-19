مفوضية الانتخابات:عدد الطعون المستلمة ضد نتائج الانتخابات(80) طعنا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، الأربعاء، (19 تشرين الثاني 2025)، أن عدد الطعون المستلمة في اليوم الأول من بدء التقديم بلغ 80 طعناً، وذلك بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025.وقالت الغلاي في إيضاح ، إن “المفوضية مستمرة باستلام الطعون وفق السقوف الزمنية المحددة في الجدول العملياتي”، مشيرةً إلى أن “جميع الطعون ستُدرس من قبل اللجان المختصة قبل رفع التوصيات النهائية بشأنها”.وأضافت أن “الإجراءات الفنية والقانونية الخاصة بالنظر في الطعون تجري وفق السياقات المعتمدة، وبما يضمن الشفافية وحماية أصوات الناخبين”.

