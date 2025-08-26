مفوضية الانتخابات:عودة (نجم الجبوري) للسباق الانتخابي

مفوضية الانتخابات:عودة (نجم الجبوري) للسباق الانتخابي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت الهيئة القضائية للانتخابات، القبول بالطعن المقدم من قبل الرئيس السابق للحكومة المحلية في محافظة نينوى نجم الجبوري ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي بذريعة شغله مناصب عسكرية عليا في حزب البعث المحظور بقيادة رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين.جاء ذلك استنادا لقرار الحكم الصادر بتاريخ 25 من شهر آب/أغسطس الجاري، والمذيل بتوقيع رئيس الهيئة القضائية للانتخابات القاضي حسن فؤاد، ونائبيه.وقد قرر قضاة الهيئة، نقض القرار المطعون فيه قدر تعلق الأمر بالطاعن، وإشعار مجلس المفوضين بذلك.

