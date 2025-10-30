مفوضية الانتخابات:مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الدولية والمحلية عمل جيد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد (كليمينس زيمتنر) والوفد المرافق له“.وأثنى رئيس مجلس المفوضين في بيان للمفوضية ، على “اهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية بالانتخابات التشريعية العراقية والتأكيد على أهمية دور المراقبة الدولية للانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها من خلال إسهام فرق المراقبة في رصد مراحل عملية الاقتراع والإجراءات الأخرى التي ترافقها وتقييمها من خلال تقديم التقارير عن مجريات عملية الاقتراع“.من جانبه، أكد كليمينس، على “دعم بعثة الاتحاد الأوروبي للعملية الانتخابية وعمل جميع مكاتب المحافظات الانتخابية في مراحل التحضير للعملية الانتخابية“.وأضاف البيان، أن “أعضاء مجلس المفوضين تطرقوا إلى عدة مواضيع من بينها تواجد المراقبين المحليين والدوليين والتسهيلات التي تقدمها المفوضية لهم لإكمال متطلبات مشاركتهم في مراقبة الانتخابات المزمع إجراؤها في 11/11 المقبل “.وأشار إلى، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل لقاءاتها مع الأمم المتحدة وبعثات دول العالم المتواجدة في بغداد لوضع اللمسات الأخيرة منهيةً استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في 11/تشرين الثاني المقبل بشكل جيد ومرضي لجميع الأطراف المهتمة بالشأن الانتخابي محليا ودوليا”.

