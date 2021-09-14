مفوضية الانتخابات:يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع

مفوضية الانتخابات:يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشفت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عن إجراءات ستتخذ في يوم الاقتراع،وقالت مساعدة الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، بحسب الوكالة الرسمية، يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية، علاوة على عملية المطابقة الثلاثية أي بصمة أصابع الناخب بالإضافة الى البصمة الموجودة في الهوية التي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق، فاذا ما تحققت تلك الشروط فلا يسمح للناخب بعمل خطوة أخرى نحو الاقتراع”.ولفتت الى أن “هناك إجراءات عقابية تفرض على محاولات تغيير أو التأثير في إرادة الناخب أو إعطائه الرشوة، أي في حال ورود شكوى معززة بدليل يتم اتخاذ إجراءات وتحويلها الى محاكم مختصة”، مشيرة الى أن “لجان الرصد، لم ترصد حتى الآن أي حالات بهذا الصدد، أما عدد الشكاوى الواردة للمفوضية فقد بلغت 6 شكاوى بشأن تخريب الدعاية الانتخابية ومحاولة التأثير على ارادة الناخبين وجاري التحقيق منها”.

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