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حزب متحدون يرفض تقسيم المحافظات على أساس طائفي وعرقي لتدمير ما تبقى من العراق
مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
وزارة الكهرباء تدعو المواطنين إلى “الترشيد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة”!
السوداني:يوجه ببناء مستشفى في بغداد بإدارة أمريكية متكاملة
عن تأثيرِ مُفاوضات عُمان على العراق
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وزارة الكهرباء تدعو المواطنين إلى “الترشيد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة”!
السوداني:يوجه ببناء مستشفى في بغداد بإدارة أمريكية متكاملة
مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية
المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز
اللاعب (باسم عباس) يدعو إلى تشكيل منتخب عراقي جديد لكرة القدم
اليوم..(3) مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..لقاء الزوراء والصقور ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
يوم 15/4 المقبل موعد تتويج الأول في بطولة الخليج للأندية لكرة القدم في دهوك
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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حزب متحدون يرفض تقسيم المحافظات على أساس طائفي وعرقي لتدمير ما تبقى من العراق
نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
مصدر حكومي: السوداني سيزور عُمان لمنع الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لإيران
بأمر إيراني ..وزير الصحة يوجه بإرسال (36) طناً من المساعدات الطبيةإلى حزب الله اللبناني
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- اذاعة INN