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نيجيرفان وبلاسخارت يؤكدان على أهمية الانتخابات
أكثر من (883) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
مفوضية الانتخابات: النتائج الانتخابية ستعلن خلال 24 ساعة بعد انتهاء التصويت العام
تحالف الفتح:العيداني لن يبقى محافظا للبصرة
مصدر سياسي: انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي في الانبار
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أكثر من (883) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
اليوم..سعر صرف الدولار=156750 ديناراً
السوداني:نتحرك دبلوماسيا مع إيران وتركيا لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
السوداني يؤكد على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة
بتوجيه من البنك الفدرالي أصبحت حوالات الاستيراد من خلال بنوك المراسلة الخارجية
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- رياضية
الفيفا:ميسي ضمن قائمة أفضل اللاعبين لعام 2023
العراق يصل إلى النصف النهائي في بطولة غرب آسيا للناشئين
مباراتين وديتين بين المنتخب العراقي ونظيره البحريني في المنامة
فريق الكهرباء يتأهل إلى النصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
غداً..المواجهة بين إشبيلية الإسباني ولانس ضمن الجولة السادسة لأبطال أوروبا ومنع جمهور الأول من الحضور
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- تحقيقات
المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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نائب:على الحكومة كشف المنفذين بالهجوم على السفارة الأمريكية ” إن صدقت” بالقبض عليهم
بتوجيه من البنك الفدرالي أصبحت حوالات الاستيراد من خلال بنوك المراسلة الخارجية
الإطاري وزير الكهرباء:سنجعل غاز تركمانستان غازاً إيرانياً من حيث دفع المبالغ
تركيا مستمرة بتخفيض المياه في نهري دجلة والفرات والسوداني يقدم لها مزيدا من الاستثمارات !
الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
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- اذاعة INN