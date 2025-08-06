مفوضية الانتخابات ترد طلب السوداني بعدم الموافقة على اشتراك النائب ياسر الحسيني في الانتخابات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس الوزراء محمد السوداني مفوضية الانتخابات باستبعاد النائب ياسر الحسيني  بسبب مواقفه الوطنية التي كشف بها سرقات السوداني وأشقائه واقربائه واستغلال النفوذ  وخيانة العراق وبيع سيادته مقابل ثمن، المفوضية ردت طلب السوداني . 

