مفوضية الانتخابات تستبعد الرقم (56) من قرعة الأحزاب المشاركة في الانتخابات

مفوضية الانتخابات تستبعد الرقم (56) من قرعة الأحزاب المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت (9 آب 2025)، عن تفاصيل قرعة المرشحين واستبعاد الرقم 56.وقالت المتحدثة بأسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان ، إن “الاحصائية الأخيرة لعدد التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد التي ستحصل على أرقام القرعة تمثلت كالآتي: (عدد التحالفات 31، عدد الأحزاب 38، عدد المرشحين، 76، وعدد الأفراد للمقاعد العامة 23، أما عدد أفراد مقاعد المكونات فبلغ 53)”.وأضافت، أن “القرعة تبدأ من تسلسل 201″، مشيرة الى أن “مجلس المفوضين قرر الغاء رقم 56 من هذه التسلسلات لمدلولاته الاجتماعية”.وتابعت، أن “هذه الاعداد للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة التي ستجري عليها اليوم”.وتجري المفوضية جملة من الإجراءات الخاصة باجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *