آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مفوضية الانتخابات تستبعد الرقم (56) من قرعة الأحزاب المشاركة في الانتخابات
مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب الموظفين
نائب يعترض على تمرير قائمة السفراء الجدد بسلة واحدة
نائب:زعماء الإطار مصرّين على تمرير قانون الحشد لكي لا يزعل خامنئي والإمام الغائب!!
سومو تنفي تهريب النفط العراقي أو الإيراني من خلالها
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
إيران:حشدنا الشعبي أصبح أكثر قوة وتماسكا مع باقي فصائل المقاومة في المنطقة
نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض التصويت الإلكتروني وهي إس الفشل والفساد
الخارجية الأمريكية:لن نسمح بتحويل العراق إلى محافظة إيرانية
خبير اقتصادي:موقف خياني جديد للسوداني بتصدير غاز ميسان إلى إيران!!
ائتلاف المالكي: الإمام “الغائب زعلان” على عدم إقرار قانون الحشد الشعبي!!
-
- اذاعة INN