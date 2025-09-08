مفوضية الانتخابات تستبعد مجدداً ” يزن مشعان” من الانتخابات

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، استبعاد يزن مشعان الجبوري من السباق الانتخابي وذلك للمرة الثانية.وقال مصدر، بأن قرار استبعاد (نجل السياسي العراقي مشعان الجبوري) جاء على خلفية قضية “تسريبات صوتية”. ويأتي هذا القرار بعد نحو ثلاثة أسابيع من استبعاد الجبوري في 20 آب الماضي، عقب ظهور مذكرة قبض قديمة بحقه أثناء تدقيق البيانات، ما دفع المفوضية إلى منحه مهلمفوضية الانتهاباتة 72 ساعة لتقديم ما يثبت عدم صحتها. وقد عولجت القضية لاحقاً من قبل وزارة داخلية إقليم كوردستان، الأمر الذي سمح بعودته المؤقتة إلى السباق الانتخابي.

