مفوضية الانتخابات تصادق على حد الإنفاق الأعلى للحملات الانتخابية

مفوضية الانتخابات تصادق على حد الإنفاق الأعلى للحملات الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق مجلس المفوضين، الأربعاء، على تعليمات حد الإنفاق الأعلى للحملات الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديث صحفي، إن “مجلس المفوضين صادق على تعليمات حد الإنفاق الأعلى للحملات الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023، والمقدمة من لجنة إعداد تعليمات الحد الأعلى للإنفاق المالي على الحملات الانتخابية”.وأضافت، أن “اللجنة برئاسة رئيس لجنة الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، نائب رئيس مجلس المفوضين رئيس اللجنة القانونية فياض ياسين حسين وعضوية المستشار فتاح محمد حسين والقاضي عامر موسى الحسيني وهما من أعضاء مجلس المفوضين”.

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