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حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب
مفوضية الانتخابات تعتمد البطاقة الوطنية في الانتخابات القادمة
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نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
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- رياضية
الزوراء يتصدر نجوم الكرة العراقية
الخميس المقبل..إنطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة
العراق يحصد المركز الأول في بطولة العقبة الشاطئية لالتقاط الأوتاد
أهم مباريات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب نادي الشرطة جراء تكريمه لشخصية غير رياضية
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- تحقيقات
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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هههههههه..زعيم إطاري: العراق لايتشرف بحضور حفل تنصيب زعيم الشيطان الأكبر!
القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
الرئيس رشيد ممثلا عن الأكراد وليس العراق في دافوس..(80%) من الموازنة تذهب للرواتب!
مصدر نيابي: فتح تحقيق عن تهريب(250) ألف برميل نفط يومياً من قبل حكومة البارزاني
مصادر نيابية: إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية في “سلة واحدة”!
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- اذاعة INN