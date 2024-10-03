مفوضية الانتخابات تعلن إكمال إجراءاتها لانتخابات الإقليم

مفوضية الانتخابات تعلن إكمال إجراءاتها لانتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إكمال اغلب اجراءاتها بشأن انتخابات برلمان اقليم كردستان.وقال رئيس المفوضية القاضي عمر احمد محمد، في مؤتمر ، إن “المفوضية اكملت اغلب اجراءاتها بشأن انتخابات برلمان اقليم كردستان”، مشيرا الى انه “تم توزيع نسبة كبيرة من بطاقات الناخب البايومترية”.وأضاف، انه “لا يمكن لأي ناخب الادلاء بصوته بدون بطاقة الناخب البايومترية”، مبينا انه “دعونا كل المراقبين والقنصليات والجهات التي لها علاقة بمراقبة الانتخابات”.وتابع: “قمنا بتدريب عدد كبير من الموظفين لكي يكونوا مستعدين ليوم الاقتراع والعمل بمهنية”.

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