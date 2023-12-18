مفوضية الانتخابات تعلن استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الساعة السادسة من مساء اليوم

مفوضية الانتخابات تعلن استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الساعة السادسة من مساء اليوم
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يبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الساعة السادسة مساء، فيما دعت 600 ألف ناخب لاستلام بطاقاتهم والمشاركة بالاقتراع العام.وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات حسن هادي زاير، إن “من بين إجراءات المفوضية لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للمشاركة بالانتخابات، أبقت عملية توزيع بطاقة الناخب مفتوحة لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم”.وأضاف زاير، أن “البطاقات موجودة في مكتبي الكرخ والرصافة بالنسبة إلى ناخبي بغداد، إضافة إلى الناخبين في المحافظات كذلك توجد بطاقاتهم في مكاتب المفوضية بالمحافظات وبإمكانهم استلامها للإدلاء بأصواتهم”.ولفت إلى أن “هناك نحو 600 ألف ناخب يحق لهم استلام بطاقاتهم، وهذا الأمر يتيح للناخب استلام البطاقة حتى في يوم الانتخاب”.من جانبه، قال عضو الفريق الإعلامي الحسن قبس، إنه “تم اليوم، فتح أكثر من 7166 مركز اقتراع لغرض استقبال أكثر من 16 مليون ناخب”.وأكد قبس، أن “الساعات المبكرة شهدت إقبالاً قليلاً كون اليوم عطلة رسمية، لكن سيزيد الإقبال مع تقدم الوقت”.

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