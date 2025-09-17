مفوضية الانتخابات تعيد (8) مرشحين للسباق الانتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب وثيقة، مؤرخة الاثنين (15 أيلول 2025)، توصية اللجنة المركزية المشكلة بالأمر الوزاري، بشأن المصادقة على أهلية ثمانية مرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد استكمال التدقيق الأمني والإداري الخاص بسيرهم وملفاتهم. 

