مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات

مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات 2021.وقالت المفوضية في بيان، إنها “افتتحت باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية  يوم السبت الموافق 16/1/2021”.وأضاف، أن “فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، تكون ابتداءً من يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28/1/2021”.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وفي أكثر من مرة، أكد الكاظمي حرص حكومته على إجراء الانتخابات في موعدها، والتمهيد لإقامتها في ظروف أمنية وسياسية مناسبة.

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