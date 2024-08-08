مفوضية الانتخابات تقرر(حميدالزوبعي) بدلا من النائب المتوفي (غاندي محمد)

مفوضية الانتخابات تقرر(حميدالزوبعي) بدلا من النائب المتوفي (غاندي محمد)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (8 آب 2024) المصادقة على تسمية حميد جسام الزوبعي بديلا عن النائب المتوفي غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر.وكشفت وثيقة صادرة عن المجلس ، أن “مجلس المفوضين قرر المصادقة على المرشح البديل للنائب المتوفي (غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر) ضمن قائمة تحالف تقدم الوطني “.وأشارت الى ان “صاحب التسلسل 47 هو (حميد جسام محمد كسار الزوبعي) وبعدد أصوات 4047 صوتًا”.

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