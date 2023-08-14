مفوضية الانتخابات تقرر تمديد تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 من الشهر الجاري

مفوضية الانتخابات تقرر تمديد تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 من الشهر الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المفوضية العليا للانتخابات ،اليوم، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات.وبحسب الوثيقة فأن المفوضية قررت تمديد فترة التسجيل للمرشحين المنفردين لغاية يوم 13 آب الجاري.فيما مددت فترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 آب الحالي.وكشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في وقت سابق من اليوم ، حقيقة وجود عزوف عن الترشح لانتخابات مجالس المحافظات.وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، ان “في محافظة ذي هناك 13 تحالف وفي محافظة ميسان هناك اكثر من 10 تحالفات وكذلك الحال في محافظة النجف ومحافظات أخرى، وهذه التحالفات تأخرت في تقديم مرشحيها، فهي بحاجة الى تصفية وتوافقات، ولهذا صعب عليها تقديم كل هؤلاء بالفترة المحددة من قبل المفوضية”.وكشف جميل ان “مجلس المفوضين منعقد حالياً (في وقت نشر الخبر) وسيكون هناك ذهاب نحو تمديد فترة تقديم المرشحين، حتى يكون هناك وقت كافة لتقديم المرشحين، وليس هناك أي عزوف على العكس، والأيام المقبلة سيتم خلالها تقديم الأوراق الرسمية للمرشحين، وسيكون هناك أكثر من (3000) مرشح في عموم العراق خلال انتخابات مجالس المحافظات”.

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