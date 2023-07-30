مفوضية الانتخابات تقرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية

مفوضية الانتخابات تقرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل المصادف السادس من شهر آب/أغسطس.وأوضح مجلس المفوضية في بيان اليوم، أنه اتخذ هذا القرار “لفسح مجال اوسع للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم المزمع إجراؤها في 2023/12/18”.

وحدد مجلس الوزراء العراقي، في شهر حزيران الماضي، الـ18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

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