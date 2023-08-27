مفوضية الانتخابات تكشف عن أعداد التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.وذكرت المفوضية، أن “مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة توزعت كالآتي:
1-عدد التحالفات المشاركة 38
2-عدد الأحزاب المشاركة دون أحزاب المكونات 28
3-عدد الاحزاب المشاركة للمكونات فقط 8
4-عدد أحزاب المكونات المشاركة 10
5-عدد المرشحين الكلي 6022
6-عدد المرشحين للتحالفات 4223
7-عدد المرشحين للأحزاب 1729
8-عدد المرشحين الأفراد 70
9-عدد المرشحين الأفراد للمقعد العام 22
10-عدد مرشحي المسيح 16
11- عدد مرشحي الصابئة 10
12- عدد مرشحي الكرد الفيليين 13
13-عدد مرشحي الشبك 5
14- عدد مرشحي الأيزيدي 4
15- عدد مرشحي المكونات 48
16- مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد 136