مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس (25 شباط 2021)، تمديد فترة تسجيل التحالفات النهائية واستقبال قوائم المرشحين مجدداً.وقالت المفوضية في بيان ، إن “رئيس واعضاء مجلس المفوضين قرروا في اجتماعهم المنعقد اليوم الخميس بحضور (امير اراين ) رئيس فريق المساعدة الانتخابية (UNAMI) عبر الدائرة الالكترونية تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021”.وأضافت، أن “هذه المواعيد تعد نهائية لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين يتعذر معها التمديد مطلقا لاسباب فنية”.بدوره، أصدر مجلس المفوضين، بياناً أعلن فيه تمديد فترة قبول التحالفات والمرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، إيماناً بضرورة فسح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.وقال المجلس في بيان ، إن “هذا التمديد هو الأخير، ويأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم؛ ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على إنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية، وفي الوقت الذي تحرص فيه المفوضية على توجيه رسائل اطمئنان للمجتمع قائمة على التفاعل والإنصات للرأي العام العراقي؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة”.وأضاف، أن “المفوضية بإدارتها الحالية وجميع كوادرها في محافظات العراق كافة، حددت بوضوح مسارات العملية الانتخابية المقبلة، وفق اعتبارات فنية بحتة، وبالنظر إلى معطيات الواقع العراقي الحساس منذ أكثر من عام، وبناء على معاينة دقيقة لمخرجات خاضت فيها طويلاً مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، بشأن آخر ما تم التوصل إليه من استخدام للتقنيات في تقليل المدد المطلوبة لإنجاز العملية الانتخابية، استعداداً للحدث الانتخابي المرتقب في 10/ 10/ 2021”.

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