مفوضية الانتخابات تنفي إستقالة رئيسها “الصدري” استجابة لانسحاب زعيمه المخادع مقتدى

مفوضية الانتخابات تنفي إستقالة رئيسها “الصدري” استجابة لانسحاب زعيمه المخادع مقتدى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت مفوضية الانتخابات، يوم الخميس، استقالة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، وذلك بعد ساعات من قرار لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات وسحب دعمه من الحكومة الحالية والمقبلة.والقاضي جليل عدنان تم ترشيحه رئيسًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بناء على ترشيح من التيار الصدري، وفق مصادر مطلعة، نتيجة تقسيم المناصب بين الأطراف السياسية.وقالت المفوضية في بيان، “يؤكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول 2021”.

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