مفوضية الانتخابات تنفي زيادة عدد مقاعد بعض الكتل في العد والفرز اليدوي

مفوضية الانتخابات تنفي زيادة عدد مقاعد بعض الكتل في العد والفرز اليدوي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، على تصريحات بعض الكتل السياسية حول زيادة مقاعدها الانتخابية بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما أكدت تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني.وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “الفترة الزمنية للعد والفرز اليدوي للمحاطات المطعون بها لا يمكن التكهن بتوقيتاتها أو تحديد السقف الزمني لها”، مؤكدة أن “المفوضية هيأت طاقما كبيرا لإجراء العد والفرز اليدوي لضمان إتمام العملية بشكل سريع”.وأشارت إلى أن “الحديث حول زيادة عدد مقاعد بعض الكتل السياسية غير صحيح، وأن العد والفرز اليدوي كان متطابقا مع الإلكتروني”.وبشأن العد والفرز الكامل لجميع المحطات أكدت أبو سودة أن “إجراء العد الكامل لجميع المحطات يدويا بحاجة الى قانون”، مبينة أن “المفوضية تعمل وفق السياقات القانونية المحددة بها ضمن قانون ٢٠٢٠ الذي ينص على أن يكون العد والفرز إلكترونيا”.

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