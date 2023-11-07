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رشيد: العراق سيأخذ دوره المحوري في المنطقة
القضاء العراقي والسفارة الأمريكية يبحثان القضايا القانونية المشتركة بين البلدين
خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء تهريب الدولار إلى الخارج
مفوضية الانتخابات: توزيع بطاقات الناخبين في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري
وزارة الكهرباء: استكمال المباحثات مع تركمانستان لتوريد الغاز منها
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- عربية ودولية
مصر تدعو إلى التحرك “الجاد” لوقف إطلاق النار في غزة
أمريكا ترسل الغواصة النووية “أوهايو” إلى البحر المتوسط دعما للعدوان الصهيوني على غزة
صحة غزة: أكثر من (34425) بين قتيل وجريح في القطاع
إسرائيل ترفض “الهدنة الإنسانية” في غزة بدعم أمريكي
غوتيريش:أشعر بـ”الرعب”جراء قيام الكيان الصهيوني باستهداف سيارات الإسعاف في غزة
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خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء تهريب الدولار إلى الخارج
وزارة الكهرباء: استكمال المباحثات مع تركمانستان لتوريد الغاز منها
الدولار ينادي السوداني “أحنه بخدمتك وضد الشعب”
(84) مليون برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال (8) أشهر الماضية
نائب:رئاسة البرلمان غير “مهتمة” بارتفاع سعر صرف الدولار وترفض مناقشة ذلك
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الرئيس الإيراني يشكر السوداني على التزامه بالتوجيهات الإيرانية وجعل الاقتصاد العراقي في خدمة إيران
السوداني:المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة ومشتركاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية قوية مع إيران
كلاوات صدرية بنكهة إيرانية..الصدر يطالب بعض الدول العربية بفتح الحدود لميليشياته للوصول إلى فلسطين!
نيجيرفان في باريس لاستمرار حلب الخزينة العراقية ودعم بيشمركة حزب بارزاني
نائب:رئيس الحكومة ووزير الخارجية لايحترمان سيادة العراق ولا قرارات المحكمة الاتحادية
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- اذاعة INN