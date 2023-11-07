مفوضية الانتخابات: توزيع بطاقات الناخبين في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري

مفوضية الانتخابات: توزيع بطاقات الناخبين في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت عضو الفريق الإعلامي للمفوضية جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء، الثلث الثاني من الشهر الجاري موعداً لتوزيع البطاقات البايومترية بين الناخبين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم.وأوضحت الغلاي في تصريح صحفي، أنَّ “البطاقات البايومترية ستوزع للناخبين الذين سجلوا بياناتهم منذ آذار من العام الماضي وواكبوا عملية التحديث التي جرت خلال هذا العام”، مبينة أنَّ “عددهم يبلغ قرابة مليوني ناخب”.وأضافت، أنّ َ”المفوضية مستمرة بطباعة تلك البطاقات وستبدأ عملية التوزيع في الثلث الثاني من الشهر الحالي عبر مراكز التسجيل، لافتة إلى أنَّ المفوضية هيأت حملة إعلامية لدعوة الناخبين لمراجعة مراكز التسجيل لتسلم بطاقاتهم البايومترية التي سيكون توفرها شرطاً أساسياً في عملية الاقتراع، فضلاً عن توفر الفرق الجوالة لتوزيع تلك البطاقات وإسناد تلك العملية لضمان مشاركة الناخبين في يوم الاقتراع الذي سيجرى في الثامن عشر من كانون الأول المقبل”.

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