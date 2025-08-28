مفوضية الانتخابات: هناك قوائم جديدة من الاستبعاد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مضاعفة جهودها لحسم عملية تدقيق ملفات المرشحين بأسرع وقت ممكن، مرجحة صدور قوائم أخرى لاستبعاد بعض الأشخاص وتسلم الطعون التي قد تعيد البعض منهم. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، الحسن قبس، إن “المفوضية ما زالت تدقق أوليات المرشحين، وتحاول حسم الموضوع بأسرع وقت ممكن”. وأضاف، أن” الأسماء تُرسل إلى جهات التحقق التي تجيب عنها خلال 15 يوماً”، مشيراً إلى أن “عدد المرشحين كبير حيث وصل إلى أكثر من 7700 مرشح والمحاولات مستمرة لإنجاز تدقيقها  بأسرع وقت”. وبين قبس، “بحسب القانون فإن الأسماء تُرسل على شكل وجبات”، متوقعاً أن “تكون هنالك قوائم أخرى لاستبعاد بعض المرشحين وتسلم الطعون التي قد تُعيد البعض منهم إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي ستجري في 11 تشرين الثاني المقبل”. 

