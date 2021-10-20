مفوضية الانتخابات:( ٣٩٧) مجموع الشكاوى الانتخابية

مفوضية الانتخابات:( ٣٩٧) مجموع الشكاوى الانتخابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا للانتخابات، بالأرقام عن آخر التحديثات الخاصة بعدد الشكاوى ليوم الاقتراع.وذكرت المفوضية في بيان ، أن “آخر التحديثات عن الشكاوى اعتبارًا من ١٧ تشرين الأول ٢٠٢١، كالتالي:
-إجمالي عدد الشكاوى ليوم الاقتراع ٣٩٧ .
-عدد شكاوى التصويت العام ٣٦١ .
-عدد شكاوى التصويت الخاص ٢٧ .
-عدد شكاوى العد والفرز اليدوي ٩  “.

واضافت، أن “تصنيف ٣٩٧ شكوى كانت كالتالي:
– ١٦١ شكوى مصنفة على انها صفراء .
– ١٣٨ شكوى مصنفة على انها خضراء .
– ١٠ شكاوى مصنفة على انها حمراء  .
– ٨٨ شكاوى يجري العمل على تصنيفها

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *