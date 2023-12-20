مفوضية الانتخابات:(118)مجموع الشكاوي التي وردت للمفوضية

مفوضية الانتخابات:(118)مجموع الشكاوي التي وردت للمفوضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحصت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عدد الشكاوى المقدمة في التصويتين الخاص والعام.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث للوكالة الرسمية : إن “مجموع الشكاوى التي وردت للمفوضية حتى الآن للتصويتين الخاص والعام، بلغ 118 شكوى”.وأضافت أنها “توزعت بواقع 55 شكوى للتصويت الخاص و63 شكوى للتصويت العام”.

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