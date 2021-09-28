مفوضية الانتخابات:(2900) محطة انتخابية للتصويت الخاص

مفوضية الانتخابات:(2900) محطة انتخابية للتصويت الخاص
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن فتح 2900 محطة انتخابية الفئات المشمولة بالتصويت الخاص.وقالت الناطق الاعلامي باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي ؛ إن “المفوضية العليا للانتخابات فتحت بحدود 2584 محطة انتخابية للمنتسبين بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والبالغ عددهم أكثر من مليون ناخب”.وأضافت إن “المفوضية فتحت أيضا 309 محطات للنازحين و7 محطات النزلاء في السجون”، لافتة إلى أن “هذه الفئات ستشارك بالتصويت الخاص في 8 تشرين الأول المقبل”.

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