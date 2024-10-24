مفوضية انتخابات الإقليم:تسجيل (160) شكوى وإبطال(200) ألف صوت

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لبنان تؤكد تمسكها بالقرار (1701) ولن تتفاوض مع إسرائيل قبل وقف إطلاق النار
بوتين:(30)دولة أبدت رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس
البيت الأبيض:لا نعلم عن كيفية تسريب الوثائق السرية بشأن خطة إسرائيل بضرب إيران!!
أوستن:تم نشر منظومة ” ثاد” في إسرائيل
فرنسا تشتري أسلحة لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمّدة
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العراق يتسلم “راية” بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025
السلة العراقية:استدعاء (21) لاعبا لتمثيل المنتخب في التصفيات الآسيوية
العراق وإسبانيا نحو توقيع مذكرة تفاهم في المجال الرياضي
اليوم ..منتخب الناشئين يتوجه إلى تايوان للمشاركة في التصفيات الآسيوية
الثلاثاء المقبل..إنطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
العراق يوقع اتفاقية مع تركمانستان لتوريد( 20)مليون م3 يومياً من الغاز من خلال ” الانابيب الإيرانية”
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- اذاعة INN