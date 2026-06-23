مقامة العرابيد والتشلبه: فلسفة قراءة في سايكولوجيا الواقع العراقي

صباح الزهيري

((

آنه المفطوم من سم العرابيد ويعلمني الغشيم على الحيايه ؟ ,

مرات التشلبه الناس عل الناس

كل غايتهم يصعدون بايه , وعدهم عادي كلش من يطيحون لان طاحو بما فيه الكفايه ))

هذا بيت شعري شهير دارمي من الأدب الشعبي العراقي , يختزل فلسفة عميقة في التعامل مع الأزمات , والخبرة المتراكمة التي تولد من رحم المعاناة , ويُضرب للرد على من يحاول تعليم الشخص أو استغفاله في أمرٍ هو خبير فيه وتجاوزه منذ زمن , والعرابيد ,

جمع (( عربيد )) ,وهو نوع من أكبر وأخطر أنواع الأفاعي السامة , والفطام

تجاوز مرحلة الخطر والمناعة ضد السم , أي أنه محصن واعتاد على ما هو أعظم ,

أما

الغشيم فهو

الشخص الجاهل أو قليل الخبرة ,

و

الحيايه

جمع (( حية )) الأفعى ,

و

المغزى يقول الشاعر لقد تجاوزتُ مرحلة التأثر بلدغات الأفاعي الكبيرة والخطيرة , فكيف يأتي اليوم شخصٌ قليل الخبرة (( الغشيم )) ليُعلمني كيف أتعامل مع الأفاعي الصغيرة؟ ويُستخدم هذا البيت في مواقف الكبرياء وإثبات الخبرة والدراية العميقة في الحياة .

يعكس البيت الأول (( آنه المفطوم من سم العرابيد )) ذروة (( المناعة )) التي يكتسبها الإنسان أو المجتمع بعد النجاة من كوارث عظمى , (( العرابيد )) هنا تمثل الأزمات الوجودية والخطيرة , وعندما يقول الشاعر إنه (( مفطوم )) على سمها , فهو يعلن أنه تخطى مرحلة الخوف أو التهديد , وأصبح يمتلك (( مصل مضاد )) لكل أنواع الغدر والمؤامرات , والتهكم هنا يقع على (( الغشيم الطارئ أو المستجد )) الذي يعتقد أن بإمكانه خداع شعب أو شخص عركته المحن , أما التكملة (( مرات التشلبه الناس عل الناس))

تنتقل هنا القصيدة من مرحلة (( الخبرة والتحصين )) إلى مرحلة التشخيص الاجتماعي والسياسي و (( التشلبّه )) التسلق هو وصف دقيق للوصولية والانتهازية , الشاعر يضع إصبعه على جرح الهوان الاجتماعي , أولئك الذين يستغلون أكتاف الآخرين للصعود (( باية )) درجة واحدة , ولم يعد يهمهم السقوط الأخلاقي لأنهم (( طاحوا بما فيه الكفاية )) فقدوا كرامتهم وقيمتهم مسبقاً , فلم يعد لديهم ما يخسرونه .

الشارع العراقي اليوم , وبسبب التاريخ الطويل من الأزمات المركبة , يعيش تماماً تفاصيل هذين البيتين , ويمكن إسقاطهما على مستويات عدة , فالوعي الشعبي مقابل (( الغشامة السياسية )) المفطوم من سم العرابيد , والواقع لقد

مرّ الشعب العراقي عبر العقود الأخيرة بأقسى أنواع (( العرابيد )) حروب مدمرة , حصار اقتصادي خانق , طائفية مقيتة , إرهاب (( داعش )) , وفساد بنيوي , كل هذه الأزمات (( السموم )) منحت المواطن العراقي البسيط (( رادار وعي )) واكتفاء وتجربة تجعله يقرأ النوايا مسبقاً ,

و

عندما تأتي قوى سياسية ناشئة أو وجوه قديمة بثياب جديدة , أو حتى قوى خارجية (( الغشيم )) , وتحاول إطلاق شعارات رنانة , أو ممارسة (( ألاعيب سياسية )) مستهلكة (( الحيايه )) لكسب الولاءات أو إثارة الفتن , يجيبهم لسان حال العراقي اليوم

:

(( نحن فطمنا على سموم العرابيد , فلا تحاولوا تعليمنا أو خداعنا بـ (( حيايه )) المؤامرات الصغيرة , فقد فهمنا اللعبة بالكامل

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ظاهرة الانتهازية وتدوير الوجوه (( التشلبّه على الناس )) , شهد النظام السياسي والاجتماعي في العراق بعد عام 2003 صعود طبقات كاملة عبر (( التسلق )) التشلبّي , أشخاص بلا تاريخ سياسي أو كفاءة , تسلقوا على جراح ومآسي الشعب والأزمات الأمنية ليصلوا إلى (( باية )) السلطة أو النفوذ أو المال العام , وينطبق الشطر الثاني بدقة مذهلة على الفاسدين والوصوليين في المشهد العراقي , الشاعر يقول ((عدهم عادي كلش من يطيحون )) وفي الواقع العراقي , نرى بوضوح كيف أن بعض الشخصيات أو الجهات السياسية لا تخجل من الفضائح , ولا تبالي بـ (( السقوط الأخلاقي )) أو فقدان السمعة , لأنها أساساً (( طاحت بما فيه الكفاية )) وفقدت رصيدها القيمي , وكل همها هو البقاء في السلطة ولو على حساب دماء وآلام الناس

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يظل الكبرياء العراقي شامخا في مواجهة الصدمات , فرغم كل هذا السقوط لبعض النخب (التشلبّه) , يظل البيت الأول يمثل العراقي الصلب , الإنسان الذي ورث من تاريخ بلاده القدرة على امتصاص الصدمات , العراقي لا يُستغفل بسهولة اليوم , ولديه كبرياء يمنعه من الانصياع لمن هم أقل منه فهماً وتاريخاً وعمقا , وخلاصة القول ان

هذا النص هو مرآة لـ (( العراق المعاصر))

إنه يمثل صرخة كبرياء من شعبٍ تجرّع من السموم ما يكفي لجعله محصناً ضد الألاعيب , وفي نفس الوقت هو تشخيص مرير لطبقة انتهازية تظن أنها تتذاكى على شعبٍ هو في الحقيقة يعلم غايتها , ويرى سقوطها , ويتعامل معها من موقع الخبير العارف بالعرابيد والحيايا

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