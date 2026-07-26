مقتل امرأة داخل أهوار الجبايش والتحقيقات تكشف اعترافاً صادماً

شهدت محافظة ذي قار، جريمة مروعة بعد العثور على جثة امرأة في العقد الثالث من عمرها مقتولة داخل منطقة الأهوار في قضاء الجبايش، بعد تعرضها لإطلاق خمس رصاصات.

وقال مصدر أمني إن القوات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تضمنت اعتراف والد الضحية بارتكاب الجريمة بداعي ما يُسمى بـ”غسل العار”، فيما جرى توقيفه على ذمة التحقيق ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على جرائم العنف الأسري والممارسات التي تُرتكب تحت ذرائع اجتماعية مرفوضة قانونياً وإنسانياً، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الرادعة وحماية النساء من أي اعتداءات تهدد حياتهن.